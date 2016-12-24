Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Организация Объединенных Наций осудила репрессии президентп Филиппин Родриго Дутерте в отношении подозреваемых в наркоторговле лиц, после этого он пригрозил сжечь ее.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране было убито более 6 тыс. лиц, связанных с наркоторговлей.

«Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если хотите. Я полностью сожгу ее, если приеду в Америку», - заявил он, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

Сообщается, что поводом для проявления таких угроз от филиппинского президента стали требования правозащитников расследовать казни лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.