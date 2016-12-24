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Мир

Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

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ООН осудила репрессии президента

ООН осудила репрессии президента

Организация Объединенных Наций осудила репрессии президентп Филиппин Родриго Дутерте в отношении подозреваемых в наркоторговле лиц, после этого он пригрозил сжечь ее.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране было убито более 6 тыс. лиц, связанных с наркоторговлей.

«Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если хотите. Я полностью сожгу ее, если приеду в Америку», - заявил он, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

Сообщается, что поводом для проявления таких угроз от филиппинского президента стали требования правозащитников расследовать казни лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

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Теги: Филиппины

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