Ученые слепили самого маленького снеговика в мире
24/12/2016 21:27
Ученые вылепили фигуру снеговика из 3-х шароподобных частиц
Ученые из Университета Западного Онтарио слепили снеговика из 3-х шароподобных частиц диоксида кремния
Они поставили 3 шара диоксида кремния, размер которых – 0,9 микрон, друг на друга и сфокусировав их ионным пучком прорезали в верхнем глаза и рот.
Также сообщается, что руки и нос снеговика были сделаны из платины, пишет Stuff.
К сожалению, увидеть снеговика лишь можно с помощью электронного микроскопа, так как их творение в десятки раз меньше толщины волоска человека — примерно 75 микрон.
Эта фигурка стала рекордсменом, отобрав лавры у своей предшественницы, размерами в 10 микрон.
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