На Филиппинах под Рождество в католический храм бросили гранату

Неизвестный бросил гранату в припаркованный у католического храма полицейский автомобиль

Как минимум 13 человек получили ранения при нападении на христианский храм на Филиппинах во время рождественской службы. Об этом сообщил портал GMA.

ЧП произошло за несколько часов до Рождества - в 21:45 по местному времени (15:45 по Киеву) - в городе Мидсейап на юге страны.

Неизвестный бросил гранату в полицейский автомобиль, припаркованный у храма. В результате травмированы 12 прохожих и один полицейский.

Любопытно, что более 80% населения Филиппин являются католиками. Но на юге страны действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии «Абу Сайяф», которая присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство».

Ранее «Комментарии» писали о том, что президент Филиппин признался в убийствах наркодиллеров и наркоманов.