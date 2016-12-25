В США человек в маске Санта-Клауса ограбил банк

Сначала грабитель угостил всех конфетами, затем потребовал денег
В американском Мемфисе ( штат Теннесси) неизвестный мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил банк. Об этом сообщает телеканал АВС News.
Известно, что мужчина (корее всего афроамериканец) вошел в банк City Employee Credit Union в красном кафтане и в маске Санта-Клауса.
Начала он угостил находящихся там людей конфетами, а затем подошел к кассе и передал сотруднику записку с требованием отдать ему деньги.
Получив наличные, злоумышленник вышел на улицу и скрылся. Полиция ведет поиск злоумышленника.
Ранее "Комментарии" писали о том, что вооруженных школьников в балаклавах задержали во время ограбления склада конфиската.
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Теги: Санта Клаус, ограбление, банк
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