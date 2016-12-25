В США человек в маске Санта-Клауса ограбил банк

Сначала грабитель угостил всех конфетами, затем потребовал денег

В американском Мемфисе ( штат Теннесси) неизвестный мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил банк. Об этом сообщает телеканал АВС News.

Известно, что мужчина (корее всего афроамериканец) вошел в банк City Employee Credit Union в красном кафтане и в маске Санта-Клауса.

Начала он угостил находящихся там людей конфетами, а затем подошел к кассе и передал сотруднику записку с требованием отдать ему деньги.

Получив наличные, злоумышленник вышел на улицу и скрылся. Полиция ведет поиск злоумышленника.

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