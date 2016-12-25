Шри-Ланка претендует на то, что стала обладательницей самой высокой в мире искусственной елки
25/12/2016 12:47
Высота претендующей на рекорд елки 73 метра
Авторы идеи заявили, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.
Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны - Коломбо - самую большую искусственную елку в мире. Об этом сообщает ВВС.
73-метровое новогоднее дерево изготовлено из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней.
Авторы идеи заявили, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. Также они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.
Любопытно, что пока первенство удерживает 53-метровая елка, установленная в 2015 году в китайском Гуанчжоу.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в центре Алеппо установлена ёлка.
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