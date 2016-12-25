Шри-Ланка претендует на то, что стала обладательницей самой высокой в мире искусственной елки

Авторы идеи заявили, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны - Коломбо - самую большую искусственную елку в мире. Об этом сообщает ВВС.

73-метровое новогоднее дерево изготовлено из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней.

Авторы идеи заявили, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. Также они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Любопытно, что пока первенство удерживает 53-метровая елка, установленная в 2015 году в китайском Гуанчжоу.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в центре Алеппо установлена ёлка.