На Филиппины надвигается мощный тайфун
25/12/2016 13:15
В прошлом году жертвами тайфуна стали 54 человека
Власти распорядились эвакуировать местных жителей, но многие не хотят покидать дома в Рождество
Метеорологи сообщают, что на восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун «Нок-Тен» со скоростью ветра 185 км/ч. Ожидается, что стихийное бедствие заденет густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.
Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества.
Метеорологи надеются, что тайфун может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья Филиппин. Но тем не менее с улиц Манилы убирают рекламные щиты, опасаясь, что если их снесет ветром, то они могут покалечить людей.
В прошлом году на Филиппинах жертвами тайфуна «Коппу» стали 54 человека.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в результате землетрясения в Индонезии погибло 25 человек.
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