На Филиппины надвигается мощный тайфун

Власти распорядились эвакуировать местных жителей, но многие не хотят покидать дома в Рождество

Метеорологи сообщают, что на восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун «Нок-Тен» со скоростью ветра 185 км/ч. Ожидается, что стихийное бедствие заденет густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Метеорологи надеются, что тайфун может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья Филиппин. Но тем не менее с улиц Манилы убирают рекламные щиты, опасаясь, что если их снесет ветром, то они могут покалечить людей.

В прошлом году на Филиппинах жертвами тайфуна «Коппу» стали 54 человека.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в результате землетрясения в Индонезии погибло 25 человек.