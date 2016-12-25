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Мир

Семья каждого погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем получит 5,8 млн рублей компенсации

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Родственники погибших военных получат компенсации

Родственники погибших военных получат компенсации

Все военнослужащие на борту рухнувшего самолета были застрахованы в страховой компании «Согаз»

Страховую компенсацию в общей сложности в 5,8 млн рублей получит  семья каждого погибшего в сегодняшнем крушении самолета военнослужащего. Об этом говорится в сообщении страховой компании «Согаз», где была застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки.

«Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн рублей  - страховая выплата и 3,5 млн рублей  - единовременное пособие», - говорится в заявлении страховщика.

Ранее «Комментарии» писали о том, что сегодня утром самолет с военными, артистами ансамбля песни и пляски Российской армии и журналистами потерпел крушение в небе над Черным морем через несколько минут после взлета из Сочи, где производил  дозаправку. Самолет летел в Сирию на авиабазу, где артисты должны были поздравлять российских военных с Новым годом.

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Теги: Ту-154, черное море, авиакатастрофа

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