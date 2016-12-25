Семья каждого погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем получит 5,8 млн рублей компенсации

Все военнослужащие на борту рухнувшего самолета были застрахованы в страховой компании «Согаз»

Страховую компенсацию в общей сложности в 5,8 млн рублей получит семья каждого погибшего в сегодняшнем крушении самолета военнослужащего. Об этом говорится в сообщении страховой компании «Согаз», где была застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки.

«Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн рублей - страховая выплата и 3,5 млн рублей - единовременное пособие», - говорится в заявлении страховщика.

Ранее «Комментарии» писали о том, что сегодня утром самолет с военными, артистами ансамбля песни и пляски Российской армии и журналистами потерпел крушение в небе над Черным морем через несколько минут после взлета из Сочи, где производил дозаправку. Самолет летел в Сирию на авиабазу, где артисты должны были поздравлять российских военных с Новым годом.