В США пятимесячный ребенок умер от голода после смерти родителей от героина

Соседи связывали отсутствие семьи с тем, что молодые родители с младенцем уехали за город

В городе Кернвилль, штат Пенсильвания (США) от голода умерла пятимесячная девочка. Это произошло через несколько дней после того, как ее родители погибли от передозировки наркотиков (предположительно, от героина). Об этом сообщает РИА «Новости».

Полиция обнаружила тела погибших – 27-летнего Джейсона Чамберса и 19-летней Челси Кардаро. Установлено, что они умерли около недели назад. Также в доме нашли умершего младенца . Патологоанатом установил, что ребенок погиб от голода и обезвоживания спустя несколько дней после смерти родителей.

Полиции было известно, что эта семья имела проблемы с наркотиками. «Служба по надзору за детьми проверила дом, и он подходил для проживания ребенка. Там было много еды, и о ребенке с виду хорошо заботились», — сказала окружной прокурор Келли Саллихан и добавила, что соседи связывали отсутствие семьи с тем, что они уехали за город.

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