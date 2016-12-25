Следственный комитет РФ назвал причиной падения Ту-154 нарушение правил полетов
25/12/2016 14:56
Военные следователи изымают документы и ведут допросы
Военные следователи допрашивают всех тех, кто готовил самолет к отправке в Сирию
По факту сегодняшнего крушения самолета в небе небе над черным морем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» УК России.
«Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")», - сказала представитель Следкома и добавила, что военные следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в районе крушения ТУ-154 в Черном море нашли тела четырех погибших.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: крушение, Ту-154, черное море
Последние новости
|
18:36
В рождественском поздравлении Папа Римский призвал Украину к миру
|
18:22
|
17:19
Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор
|
17:15
Норвежский экстремал показал, как нужно готовиться к встрече Рождества ( Видео )
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0