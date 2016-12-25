На месте крушения Ту-154 в Черном море найдены уже 10 погибших
25/12/2016 14:05
Продолжаются поисково-спасательные работы
Понедельник 26 декабря в России объявлен днем национального траура по погибшим в крушении самолета
На месте падения российского самолета Ту-154, который вез на авиабазу в Сирию военных, артистов ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова и журналистов, нашли уже 10 тел погибших. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
Также стало известно, что президент России Владимир Путин объявил понедельник 26 декабря днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.
Также стало известно, что потерпевший крушение самолет Ту-154 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе . За годы эксплуатации он прошел три капитальных ремонта. Последний раз капремонт борт проходил на заводе «Авиакор» (бывший Куйбышевский авиазавод) в декабре 2014 года.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Сербии ушла из жизни стюардесса, пережившая падение с 10-тысячной высоты.
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Теги: крушение, Ту-154, черное море
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