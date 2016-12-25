Ведущий солист ансамбля им. Александрова не полетел в Сирию на роковом Ту-154 из-за рождения третьего ребенка

Вадим Ананьев до сих пор не может прийти в себя от известий о судьбе своих коллег

Ведущий солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии Вадим Ананьев не полетел в Сирию с основным составом коллектива из-за рождения третьего ребенка. Он до сих пор не может прийти в себя от новостей о крушении над Черным морем самолета с его коллегами.

«Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю» , — цитирует Ананьева РИА «Новости».

По словам музыканта, он не поехал в Сирию только потому, что там намечался небольшой часовой концерт и руководство благосклонно отнеслось к его просьбе остаться дома и помочь жене с новорожденным малышом.

Ранее «Комментарии» писали о том, что на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены уже 10 погибших.