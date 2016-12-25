Эксперт заявил, что Ту-154 взорвался в воздухе, в экстренных службах это отрицают

Летчик-инструктор предположил, что на борт могли пронести взывное устройство

Самолет Ту-154, летевший с артистами и журналистами на борту в Сирию мог взорваться в воздухе. Такое заявление вделал в в эфире Коммерсантъ FM майор ВВС, летчик-инструктор Анлрей Красноперов.

«Разлет осколков при такой скорости, а скорость у него в наборе порядка 600-700 км/ч, уже там он идет свыше, на таком расстоянии вполне может быть. Но если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить», - сказал летчик-инструктор.

В то же время, сообщает «Интерфакс», в российских экстренных исключают вероятность теракта на борту самолета. А разлет обломков объясняют гидроударом .

«По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», - сообщил «Интерфаксу» источник и добавил, что устроить взрыв на военном самолете практически невозможно.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Следственный комитет РФ назвал причиной падения Ту-154 нарушение правил полетов.