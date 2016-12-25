В рождественском поздравлении Папа Римский призвал Украину к миру

Франциск обратился к сторонам самых горячих в мире конфликтов с призывом к конструктивному диалогу

Папа Римский Франциск, выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием, призвал конфликтующие в мире стороны к конструктивному диалогу.

В частности, понтифик призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира и открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии.

Франциск также призвал к концу сирийского конфликта и выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.

Упомянул он и Украину.

«Мир людям, которые по сей день ощущают на себе последствия конфликта в восточной Украине, где безотлагательно требуется проявить общую волю принести утешение населению и исполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.

Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Римский призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди стали жертвами войн и терроризма, а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.

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