В рождественском поздравлении Папа Римский призвал Украину к миру
25/12/2016 18:36
Папа Римский обратился ко всем с балкона базилики Святого Петра
Франциск обратился к сторонам самых горячих в мире конфликтов с призывом к конструктивному диалогу
Папа Римский Франциск, выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием, призвал конфликтующие в мире стороны к конструктивному диалогу.
В частности, понтифик призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира и открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии.
Франциск также призвал к концу сирийского конфликта и выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.
Упомянул он и Украину.
«Мир людям, которые по сей день ощущают на себе последствия конфликта в восточной Украине, где безотлагательно требуется проявить общую волю принести утешение населению и исполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.
Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Римский призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди стали жертвами войн и терроризма, а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Bild рассекретил рождественское меню Меркель.
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Теги: Папа Римский, Рождество
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