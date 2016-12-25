Ливийцам-угонщикам самолета суд предъявил обвинения

Если ливийских угонщиков признают виновными, им грозит пожизненное заключение

Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту. Об этом сообщает ВВС.

Ливийцы Муса Саха и Ахмед Али считают себя невиновными и заявили об этом в суде. Если же их признают виновными, мужчинам грозит пожизненное заключение.

Любопытно, что кроме угона самолета им инкриминируют хранение муляжей огнестрельного оружия, применении насилия по отношению к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.

Ранее «Комментарии» писали о том, что самолет авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан на Мальту в пятницу. По данным авиакомпании, угонщики сначала хотели направить воздушное судно в Рим, но вынцждены были сесть на Мальте из-за нехватки горючего.

После нескольких часов переговоров угонщики сдались. Пассажиры и экипаж самолета вернулись в Ливию в субботу.