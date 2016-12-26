В Турции бросили за решетку нескольких журналистов
26/12/2016 07:19
Задержаны сотрудники прокурдских изданий
На данный момент в турецких тюрьмах находятся 122 журналиста
В воскресенье 25 декабря в Турции полиция задержала нескольких журналистов из прокурдских изданий. Об этом сообщает DW. В частности, задержаны несколько журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двоих арестовали в Стамбуле и Диярбакыре (населен преимущественно курдами).
На данный момент в турецких тюрьмах находится 122 журналиста. Такие данные приводит Европейская федерация журналистов.
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Теги: Турция, курды, журналисты
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