УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Турции бросили за решетку нескольких журналистов

0

Задержаны сотрудники прокурдских изданий

Задержаны сотрудники прокурдских изданий

На данный момент в турецких тюрьмах находятся 122 журналиста

В воскресенье 25 декабря в Турции  полиция задержала нескольких журналистов из прокурдских изданий.  Об этом сообщает DW. В частности, задержаны несколько журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двоих арестовали в Стамбуле и Диярбакыре (населен преимущественно курдами).

На данный момент  в турецких тюрьмах  находится 122 журналиста. Такие данные приводит Европейская федерация журналистов. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что МИД не рекомендует украинцам на новогодние праздники ехать в страны ЕС.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Турция, курды, журналисты

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> ИГИЛ обнародовало ВИДЕО, как сжигали двух турецких солдат

ИГИЛ обнародовало ВИДЕО, как сжигали двух турецких солдат

"> Украинский нападающий уезжает в Турцию

Украинский нападающий уезжает в Турцию

"> Стали известны новые подробности убийства посла России в Турции и ликвидации стрелка

Стали известны новые подробности убийства посла России в Турции и ликвидации стрелка

"> В Турции из-под ареста освободили родственников убийцы посла России

В Турции из-под ареста освободили родственников убийцы посла России

Загрузка...

Последние новости

07:19

В Турции бросили за решетку нескольких журналистов

07:19

Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

06:56

В Чернигове со дна Десны подняли утонувшую легковушку

06:32

Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО)

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО) »

Донбасс

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев »

Харьков

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски

В Харьковской области на памятниках архитектуры появились охранные доски »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.