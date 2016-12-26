Обнародовано видео вспышки, которая может быть взрывом Ту-154 в небе над Черным морем

Версия теракта на борту Ту-154 рассматривается, но не является основной

В Сети распространили запись с камер наблюдения, на которой якобы запечатлен вспышка, произошедшая в небе над Черным морем в то же время, когда случилось крушение самолета Минобороны Ту-154.

На видео зафиксированы ночной пляж, море, набережная и пирс. Вдруг в небе над морем появляется вспышка, напоминающая крохотный огонек. Ее видно лишь пару секунд, после чего вспышка исчезает.

Напомним, версия теракта на борту самолета Минобороны рассматривается, но не является основной.

Ранее «Комментарии» писали о предположении эксперта о том, что самолет везший артистов и журналистов в Сирию взорвался в воздухе.