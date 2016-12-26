Спасатели установили место падения Ту-154 в Черное море
26/12/2016 11:10
Источник сообщил, что в месте падения самолета очень большая глубина
Предполагаемое место соприкосновения самолета с водой находится в шести километрах от взлетной полосы
Работающие в акватории Черного моря спасатели обнаружили предполагаемое место столкновения самолета Минобороны с поверхностью воды. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативном штабе.
«Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета», - сообщил источник и добавил, что это место располагается в акватории Черного моря на расстоянии шести километров от взлетной полосы, там достаточно большие глубины.
Сейчас в в поисково-спасательной операции участвуют более 30 плавсредств. Зона поиска разделена на квадраты, осматривается как акватория, так и побережье Черного моря.
Ранее «Комментарии" писали о том, что главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию.
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