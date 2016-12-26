В Иркутске задержали еще четверых причастных к торговле смертоносным «Боярышником»
26/12/2016 11:33
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
От отравления метанолосодержащим экстрактом для ванн умерли 76 жителей Иркутска
Ленинский райсуд Иркутска отправил под стражу еще четырех чверых, проходящих по делу о гибели 76 человек, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник».
В ходе расследования полиция задержала 19 человек. Все они обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
Ранее «Комментарии» писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» началось в Иркутске 17 декабря. По последним данным, всего от отравления этим средством умерили 76 человек.
Следствие выяснило, что все потерпевшие употребляли «Боярышник» в качестве замены алкоголю. На его упаковке было указано, что жидкость содержит этиловый спирт, но на самом в ней был обнаружен смертельно опасный метанол.
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Теги: отравление, Иркутск
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