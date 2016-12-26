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Мир

В Иркутске задержали еще четверых причастных к торговле смертоносным «Боярышником»

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Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

От отравления метанолосодержащим экстрактом  для ванн умерли 76 жителей Иркутска

Ленинский райсуд Иркутска отправил под стражу еще четырех чверых, проходящих по делу о гибели 76 человек, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник».

В ходе расследования полиция задержала 19 человек.  Все они  обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комментарии» писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» началось в Иркутске 17 декабря.  По последним данным, всего от отравления этим средством умерили 76 человек.

Следствие выяснило, что все потерпевшие употребляли «Боярышник»  в качестве замены алкоголю. На его упаковке было указано, что жидкость  содержит этиловый спирт, но на самом в ней был обнаружен  смертельно опасный метанол.

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Теги: отравление, Иркутск

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   © «Комментарии:», 2016

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