В Иркутске задержали еще четверых причастных к торговле смертоносным «Боярышником»

От отравления метанолосодержащим экстрактом для ванн умерли 76 жителей Иркутска

Ленинский райсуд Иркутска отправил под стражу еще четырех чверых, проходящих по делу о гибели 76 человек, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник».

В ходе расследования полиция задержала 19 человек. Все они обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комментарии» писали о том, что массовое отравление средством для ванн «Боярышник» началось в Иркутске 17 декабря. По последним данным, всего от отравления этим средством умерили 76 человек.

Следствие выяснило, что все потерпевшие употребляли «Боярышник» в качестве замены алкоголю. На его упаковке было указано, что жидкость содержит этиловый спирт, но на самом в ней был обнаружен смертельно опасный метанол.