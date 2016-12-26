УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В РФ не нашлось желающего строить железную дорогу в Крым

0

Конкурс по выбору генподрядчика сорвался из-за отсутствия заявок

Конкурс по выбору генподрядчика сорвался из-за отсутствия заявок

Сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.

Второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.

Речь идет о конкурсе на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Цена контракта — 16,9 млрд руб., срок исполнения — ноябрь 2019 года. Была подана одна заявка от АО «Железные дороги Якутии», не прошедшая предквалификационный отбор.

Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена, пишет Коммерсант.

Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются «административные решения», отмечают аналитики.

В начале года проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы, на объекте начались основные строительно-монтажные работы.

Общая стоимость — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Крым, железная дорога

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> США применили санкции еще к 23 компаниям из России и Крыма

США применили санкции еще к 23 компаниям из России и Крыма

"> Депутаты будут добиваться в суде открытия уголовного дела против «АТБ» - Куприй

Депутаты будут добиваться в суде открытия уголовного дела против «АТБ» - Куприй

"> Сеть заправок Коломойского в Крыму оценили в $11 млн

Сеть заправок Коломойского в Крыму оценили в $11 млн

"> Крым подключили к газотранспортной системе России

Крым подключили к газотранспортной системе России

Загрузка...

Последние новости

12:31

Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

12:10

Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан

12:02

Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

12:00

Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Одесса

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области »

Запорожье

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля »

Харьков

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.