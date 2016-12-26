В РФ не нашлось желающего строить железную дорогу в Крым
26/12/2016 11:07
Конкурс по выбору генподрядчика сорвался из-за отсутствия заявок
Сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.
Второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.
Речь идет о конкурсе на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Цена контракта — 16,9 млрд руб., срок исполнения — ноябрь 2019 года. Была подана одна заявка от АО «Железные дороги Якутии», не прошедшая предквалификационный отбор.
Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена, пишет Коммерсант.
Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются «административные решения», отмечают аналитики.
В начале года проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы, на объекте начались основные строительно-монтажные работы.
Общая стоимость — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.
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Теги: Крым, железная дорога
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