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В Китае спортивного чиновника на 10 лет посадили в тюрьму за взятки

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Спортивного чиновника исключили из Компартии и осудили с конфискацией имущества

Спортивного чиновника исключили из Компартии и осудили с конфискацией имущества

Замруководителя ГУ по делам спорта в Китае набрал взяток на 1, 2 млн долларов

Бывший замруководителя главного управления по делам спорта Китая Сяо Тянь приговорен судом  к 10,5 годам лишения свободы за получение  взяток в размере 7,96 миллиона юаней (около 1,2 миллиона долларов США). Об этом пишет РИА «Новости». 

Также экс-чиновника обязали  выплатить по решению суда штраф в размере 500 тысяч юаней, а его имущество будет конфисковано в пользу государства.

Выводить на чистую воду чиновника-взяточника начали в июне 2015 года. Его исключили из  Коммунистической партии Китая,  отстранили  от должности и в конце концов осудили. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье на взятке в 20 тысяч гривен попался прокурор.

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Теги: Китай, спорт, взятка

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   © «Комментарии:», 2016

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