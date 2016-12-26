В Китае спортивного чиновника на 10 лет посадили в тюрьму за взятки
26/12/2016 11:58
Спортивного чиновника исключили из Компартии и осудили с конфискацией имущества
Замруководителя ГУ по делам спорта в Китае набрал взяток на 1, 2 млн долларов
Бывший замруководителя главного управления по делам спорта Китая Сяо Тянь приговорен судом к 10,5 годам лишения свободы за получение взяток в размере 7,96 миллиона юаней (около 1,2 миллиона долларов США). Об этом пишет РИА «Новости».
Также экс-чиновника обязали выплатить по решению суда штраф в размере 500 тысяч юаней, а его имущество будет конфисковано в пользу государства.
Выводить на чистую воду чиновника-взяточника начали в июне 2015 года. Его исключили из Коммунистической партии Китая, отстранили от должности и в конце концов осудили.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье на взятке в 20 тысяч гривен попался прокурор.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
12:31
Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)
|
12:10
|
12:02
Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов
|
12:00
Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0