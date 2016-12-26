В Китае спортивного чиновника на 10 лет посадили в тюрьму за взятки

Замруководителя ГУ по делам спорта в Китае набрал взяток на 1, 2 млн долларов

Бывший замруководителя главного управления по делам спорта Китая Сяо Тянь приговорен судом к 10,5 годам лишения свободы за получение взяток в размере 7,96 миллиона юаней (около 1,2 миллиона долларов США). Об этом пишет РИА «Новости».

Также экс-чиновника обязали выплатить по решению суда штраф в размере 500 тысяч юаней, а его имущество будет конфисковано в пользу государства.

Выводить на чистую воду чиновника-взяточника начали в июне 2015 года. Его исключили из Коммунистической партии Китая, отстранили от должности и в конце концов осудили.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Запорожье на взятке в 20 тысяч гривен попался прокурор.