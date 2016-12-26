МЧС России заявило о том, что в Черном море найден фюзеляж Ту-154
26/12/2016 14:44
Водолазы обследовали объект сонаром и убедились, что это фюзеляж
Предполагается, что корпус рухнувшего вчера в море самолета лежит на глубине 27 метров
Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда обнаружили на глубине 27 метров фюзеляж рухнувшего накануне в Черное море самолета Минобороны РФ Ту-154. По предварительным данным, обломки корпуса авиалайнера лежат на дне в одной миле от берега по направлению от взлетной полосы. Об этом сообщает ВВС.
«Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема», - привело слова своего собеседника агентство «Интерфакс».
Ранее «Комментарии" писали о том, что, спутник указал точное место падения самолета Минобороны РФ в море.
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