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Мир

Норвегия первая в мире решила отказаться от радиостанций

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С 11 января 2017 года в Норвегии начнется отключение передатчиков радиостанций,

С 11 января 2017 года в Норвегии начнется отключение передатчиков радиостанций,

С 11 января 2017 года в Норвегии начнется отключение передатчиков радиостанций, которые вещают в диапазоне FM. Соответствующее решение приняло норвежское правительство

Норвегия стала первой страной в мире, которая начнет осуществлять переход радиовещания диапазона FM в цифровой стандарт. FM-частоты будут отключаться постепенно: сначала – в регионе Nordland, а затем – на юге страны. При этом некоторые локальные радиостанции смогут пользоваться FM-частотами до 2022 года, сообщило радио RMF24.

Однако большинство жителей страны недовольны таким решением правительства, свидетельствуют данные опроса. Согласно его результатам, недовольство таким решением выразили две трети опрошенных, поддерживает такое решение менее 17% норвежцев.

СМИ подчеркивают, что в результате перехода в цифровой стандарт более 8 миллионов радиоприемников станут ненужными.

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Теги: радиостанция, Норвегия

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