«Газпром» лидирует в поставках газа в Европу

Доля российского газа в обеспечении ЕС активно растет

Российский холдинг «Газпром» оказался лидирующим поставщиком газа в 2016 году в Европу, сообщают Вести.

В 2016 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье около 179 млрд. куб. м газа (после 159,4 млрд. куб. м в 2015 году). Доля газа «Газпрома» неуклонно растет и почти достигла примерно трети в потреблении газа в Европе. По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет с 469 до 488 млрд. куб. м, а в Турции – снизится с 47,8 до 45,1 млрд. куб. м., сообщается в декабрьском корпоративном бюллетене компании «Газпром-экспорт».

Если европейский рынок вырос на 4–5%, то поставки газа «Газпромом» на него выросли кратно в несколько раз выше – на 13%, уточняет источник.