Пассажирам British Airways придется доплачивать за горячую воду

В самолетах авиакомпании больше не будут бесплатно раздавать кипяток экономным пассажирам

Британская авиакомпания British Airways подтвердила, что начиная с января на коротких рейсах будет брать деньги за горячую воду.

Пассажирам экономкласса с января 2017 года придется закладывать в стоимость поездки не только питание на борту самолета, но и стоимость горячей воды. British Airways больше не будет бесплатно наливать горячую воду экономным пассажирам, запасшимся собственным чаем и сахаром, пишет Вusiness Тraveller. О том, что на коротких рейсах отменяется бесплатное питание, компания сообщила еще в сентябре.