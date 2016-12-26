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Мир

Пассажирам British Airways придется доплачивать за горячую воду

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О том, что на коротких рейсах отменяется бесплатное питание, компания сообщила еще в сентябре

О том, что на коротких рейсах отменяется бесплатное питание, компания сообщила еще в сентябре

В самолетах авиакомпании больше не будут бесплатно раздавать кипяток экономным пассажирам

Британская авиакомпания British Airways подтвердила, что начиная с января на коротких рейсах будет брать деньги за горячую воду.

Пассажирам экономкласса с января 2017 года придется закладывать в стоимость поездки не только питание на борту самолета, но и стоимость горячей воды. British Airways больше не будет бесплатно наливать горячую воду экономным пассажирам, запасшимся собственным чаем и сахаром, пишет Вusiness Тraveller. О том, что на коротких рейсах отменяется бесплатное питание, компания сообщила еще в сентябре.

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Теги: British Airways, чай, кипяток, вода

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