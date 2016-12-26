В Уганде затонул катер с футболистами

Предполагаемые причины катастрофы – перегруз и плохое состояние судна

В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков, пишет местная газета Daily Monitor. Не менее 30 человек погибли.

На борту катера, пересекавшего озеро Альберта, предположительно находились 45 человек, 15 из них удалось спасти. Обнаружено девять тел погибших.

Причиной происшествия могли стать плохое состояние корабля и превышение допустимого количества пассажиров на борту.

Возможно, игроки и фанаты скопились на одном борту катера, после чего он перевернулся, заявил начальник полиции Булиса Джон Рутагира.