Источник: «Повреждение хвоста Ту-154 говорит о том, что пилот хотел посадить самолет на воду»
27/12/2016 07:42
Поисковая операция в акватории Черного моря продолжается
Водолазы подняли на поверхность тело командира экипажа рухнувшего в море Ту-154 Романа Волкова
Водолазы обнаружили в зоне крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 фрагменты авиалайнера - в частности, хвостовую часть с фрагментами двигателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, который утверждает, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир пытался посадить самолет на воду.
В районе поисковой операции доставлена на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами, а также поднято на поверхность тело командира разбившегося самолета Ту-154 Романа Волкова.
Ранее «Комментарии» писали о том, что Тото Кутуньо заявил, что тоже мог бы оказаться в рухнувшем самолете.
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