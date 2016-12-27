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Источник: «Повреждение хвоста Ту-154 говорит о том, что пилот хотел посадить самолет на воду»

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Поисковая операция в акватории Черного моря продолжается

Поисковая операция в акватории Черного моря продолжается

Водолазы подняли на поверхность тело командира экипажа рухнувшего в море Ту-154 Романа Волкова 

Водолазы обнаружили в зоне крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 фрагменты авиалайнера -  в частности, хвостовую часть с фрагментами двигателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, который утверждает, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир  пытался  посадить самолет на воду. 

В районе поисковой операции доставлена на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами, а также поднято на поверхность тело командира разбившегося самолета Ту-154 Романа Волкова.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Тото Кутуньо заявил, что тоже мог бы оказаться в рухнувшем самолете.

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Теги: Ту-154, крушение

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