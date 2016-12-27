В Британии накануне Рождества предотвратили теракт
27/12/2016 08:00
Суд постановил арестовать подозреваемых
Злоумышленники - мужчина и женщина - готовили теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы
Британские спецслужбы предотвратили теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на полицию. Правда, не уточняется где именно должен был прогреметь взрыв.
«Полиция раскрыла заговор группировки «Исламское государство» с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое», — сообщает издание.
Известно, что лондонский суд постановил арестовать предполагаемых террористов.
«Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ», — пишет газета.
Ранее "Комментарии" писали о том, что во Франции установлен высокий уровень террористической угрозы.
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Теги: теракт, Великобритания
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