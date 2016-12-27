Обнаружен черный ящик рухнувшего в море Ту-154

В качестве причин крушения смолета, как наиболее перспективную, рассматривают версию, связанную с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета

Один из бортовых самописцев самолета Минобороны РФ, который потерпел крушение в минувшее воскресенье над Черным морем, обнаружен в зоне ведения поисковых работ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один «черный ящик». В ближайшее время он будет извлечен из воды», - сообщил источник и добавил, что еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета, но они пока не найдены.

Стало известно, что ночью, в ходе непрекращающихся поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество фрагментов останков.

Также источник в силовых структурах сообщил, что в качестве причин крушения смолета рассматривают версию, связанную с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета. На данный момент ее считают приоритетной. Но не сбрасываются со счетов и другие версии - ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Ранее «Комментарии» писали о том, что самолет Минобороны России потерпел крушение над Черным морем по дороге в Сирию. Авиакатастрофа произошла через несколько минут после вылета из Сочи, где авиалайнер останавливался для дозаправки. На борту находилось 92 человека – военные артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и врач Елизавета Глинка.