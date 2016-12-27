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Мир

На съемках передачи на российском Первом канале медведица набросилась на девушку (видео)

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Медведица, казалось бы, не была агрессивной

Медведица, казалось бы, не была агрессивной

Девушка попыталась погладить животное со стороны спины

На съемках передачи «Про любовь», которая выходит на российском Первом канале произошел шокирующий инцидент -  дрессированная медведица напала на девушку. Об этом пишет  «Лента.ру».

ЧП случилось в перерыве между съемками. Дрессировщик слушал указания режиссера по поводу работы в кадре.  Медведица в национальном русском костюме находилась рядом и, казалось, не была агрессивной.

Одна из сотрудниц протянула руку к медведице со стороны спины, на что животное мгновенно отреагировало – оно резко ударило женщину лапой, отчего та упала лицом вниз. Дрессировщик тут же оттащил меведицу.

Судя по всему, животное испугалось внезапного прикосновения. Дрессировщик  заметил, что предупреждал о том, чтобы медведицу не трогали без его разрешения.

Происходящее транслировал в свой Periscope один из очевидцев.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Санкт-Петербурге из клетки в зоопарке сбежала тигрица.

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Теги: медведица, нападение

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