На съемках передачи на российском Первом канале медведица набросилась на девушку (видео)
27/12/2016 09:02
Медведица, казалось бы, не была агрессивной
Девушка попыталась погладить животное со стороны спины
На съемках передачи «Про любовь», которая выходит на российском Первом канале произошел шокирующий инцидент - дрессированная медведица напала на девушку. Об этом пишет «Лента.ру».
ЧП случилось в перерыве между съемками. Дрессировщик слушал указания режиссера по поводу работы в кадре. Медведица в национальном русском костюме находилась рядом и, казалось, не была агрессивной.
Одна из сотрудниц протянула руку к медведице со стороны спины, на что животное мгновенно отреагировало – оно резко ударило женщину лапой, отчего та упала лицом вниз. Дрессировщик тут же оттащил меведицу.
Судя по всему, животное испугалось внезапного прикосновения. Дрессировщик заметил, что предупреждал о том, чтобы медведицу не трогали без его разрешения.
Происходящее транслировал в свой Periscope один из очевидцев.
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