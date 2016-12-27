Власти Израиля призвали евреев покинуть Францию

Такое заявление министр обороны Израиля сделал на фоне предстоящей ближневосточной мирной конференции в Париже, которую он назват «трибуналом против Израиля»

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал живущих во Франции евреев покинуть эту страну. Такое заявление он сделал на фоне предстоящей ближневосточной мирной конференции в Париже, сообщает РИА «Новости».

«Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать», — заявил министр, назвавший предстоящую конференцию «Трибуналом против Израиля».

В январе в Париже пройдет многосторонний форум, который, по замыслу организаторов, должен способствовать реанимации палестино-израильского урегулирования. Тем не менее, Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее.

Израиль настаивает на прямых переговорах с Палестиной, опасаясь внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. А Палестина, наоборот, поддерживает проведение конференции, так как считает, что двусторонний формат исчерпал себя и переговорные возможности с израильтянами неравны.

Ранее «Комментарии" писали о том, что премьер-министр Израиля запретил своим министрам визиты в Украину.