В Москве мужчина открыл огонь из ружья по полицейским и покончил с собой

Злоумышленник скрылся в чужой квартире и взял в заложники ее хозяйку

В Москве пять человек, среди которых три полицейских и два коммунальщика, получили огнестрельные ранения из охотничьего ружья зарядами дроби.

Как выяснилось, полиция проводила задержание опасного преступника в жилом доме на Ельнинской улице, но он оказал вооруженное сопротивление. После этого злоумышленник скрылся в соседней квартире, где у него в заложниках оказалась хозяйка жилья.

Район, где прозошло ЧП оцепили, движение по улицам ограничили. На место происшествия вызвали спецназ. Однако, через некоторое время стрелок покончил с собой. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. Также она добавила, что хозяйка квартиры освобождена.

По сообщению правоохранителей, четверо получивших огнестрельные ранения людей госпитализированы. Одному помощь оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

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