Министр иностранных дел Германии заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе

Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что после выборов в Нидерландах, Франции, Германии пришедшие к власти политики не допустят свертывания процессов европейской интеграции

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Евросоюз переживает глубокий кризис. Об этом пишет DW.

«Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться», - заявил министр. По его словам, важнейшим приоритетом Евросоюза должна стать стратегия в отношении мигрантов и беженцев, внутренняя и внешняя безопасность, рынок труда и экономика.

«Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также он добавил, что ЕС не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности и выразил надежду, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году в странах ЕС будут правительства, выступающие за Европу, которые и не допустят свертывания процессов европейской интеграции.

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