Названа официальная причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда «Шапекоэнсе»

Пилоты авиалайнера должны были заранее знать о нехватке горючего, но сигнал бедствия они подали лишь перед падением

В Колумбии озвучена официальная причина крушения самолета, на борту которого погибли футболисты бразильской команды «Шапекоэнсе», сообщает «Интерфакс».

Самолет боливийской авиакомпании LaMia потерпел крушение в горах Колумбии из-за того, что на борту закончилось горючее. Такое заявление сделал начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья. В пользу этой версии говорят и результаты предварительного расследования.

По словам чиновника, пилоты должны были знать об этой проблеме, но почему-то сигнал бедствия они подали на последних минутах перед падением. Также Бонилья сказал, что на борту был зафиксирован перегруз в 500 кг, но не он привел к катастрофе.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 29 ноября авиалайнер с 72 пассажирами на борту, среди которых были бразильские футболисты, потерпел крушение над Андами Колумбии.