Названа официальная причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда «Шапекоэнсе»
27/12/2016 10:40
В авиакатастрофе выжили шесть человек
Пилоты авиалайнера должны были заранее знать о нехватке горючего, но сигнал бедствия они подали лишь перед падением
В Колумбии озвучена официальная причина крушения самолета, на борту которого погибли футболисты бразильской команды «Шапекоэнсе», сообщает «Интерфакс».
Самолет боливийской авиакомпании LaMia потерпел крушение в горах Колумбии из-за того, что на борту закончилось горючее. Такое заявление сделал начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья. В пользу этой версии говорят и результаты предварительного расследования.
По словам чиновника, пилоты должны были знать об этой проблеме, но почему-то сигнал бедствия они подали на последних минутах перед падением. Также Бонилья сказал, что на борту был зафиксирован перегруз в 500 кг, но не он привел к катастрофе.
Ранее «Комментарии» писали о том, что 29 ноября авиалайнер с 72 пассажирами на борту, среди которых были бразильские футболисты, потерпел крушение над Андами Колумбии.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
10:40
Названа официальная причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда «Шапекоэнсе»
|
10:26
|
10:22
Министр иностранных дел Германии заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе
|
10:12
В Раде зарегистрирован законопроект о защите и популяризации русского языка
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0