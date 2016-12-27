В Пакистане от отравления нелегальным алкоголем умер 21 человек

Самодельный алкогольный напиток изготовили местные христиане к Рождеству

В Пакистане люди массово отравились нелегальным алкоголем. Сообщается о 21 погибшем. Десятки человек находятся в больнице.

ЧП произошло на Рождество в городе Тоба-Тек-Сингх, который находится в 330 км от столицы страны Исламабада. Среди пострадавших в основном христиане, жившие в городе отдельной колонией. Они же сами и изготовили смертоносный напиток .

Известно, что в Пакистане продажа и потребление алкоголя для мусульман запрещены. Иностранцам и религиозным меньшинствам алкоголь продается также с большими ограничениями.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Иркутске задержали еще четверых причастных к торговле смертоносным «Боярышником». Напомним, от отравления экстрактом для ванн, который содержал метанол, умерли 76 человек.