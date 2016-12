Трамп считает ООН «клубом для приятного времяпрепровождения»

У Организации Объединенных Наций (ООН) большие возможности, однако в настоящее время эта организация представляет собой всего лишь место для встреч и приятного времяпрепровождения. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«У Организации Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас это просто клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!» – написал на своей странице в Twitter Трамп.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!