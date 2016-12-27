Трамп считает ООН «клубом для приятного времяпрепровождения»
27/12/2016 13:21
По мнению Трампа у ООН есть огромный потенциал, но он не используется
У Организации Объединенных Наций (ООН) большие возможности, однако в настоящее время эта организация представляет собой всего лишь место для встреч и приятного времяпрепровождения. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«У Организации Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас это просто клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!» – написал на своей странице в Twitter Трамп.
The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016
Сообщение появилось на его странице вскоре после того, как Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.
Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.
Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.
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