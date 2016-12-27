Трамп считает ООН «клубом для приятного времяпрепровождения»

У Организации Объединенных Наций (ООН) большие возможности, однако в настоящее время эта организация представляет собой всего лишь место для встреч и приятного времяпрепровождения. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«У Организации Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас это просто клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!» – написал на своей странице в Twitter Трамп.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

Сообщение появилось на его странице вскоре после того, как Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.