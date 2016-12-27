Следов взрыва на обнаруженных обломках рухнувшего Ту-154 не выявили

Состояние поднятого на поверхность черного ящика специалисты оценивают как удовлетворительное

Признаков взрыва или пожара на борту упавшего в Черное море 25 декабря самолета Минобороны России не выявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в силовых структурах.

Также Минобороны сообщило об обнаружении еще трех фрагментов Ту-154. В частности, найдены двигатель самолета Ту-154, стойка шасси и элементы обшивки. А обнаруженный и поднятый на поверхность ранее черный ящик авиалайнера уже доставлен для исследования в Люберцы. Специалисты оценили состояние контейнера как удовлетворительное.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в России приостановлены полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин катастрофы, произошедшей с авиалайнером Минобороны в небе над Черным морем.