Следов взрыва на обнаруженных обломках рухнувшего Ту-154 не выявили
27/12/2016 13:39
Найдены еще три фрагмента рухнувшего самолета
Состояние поднятого на поверхность черного ящика специалисты оценивают как удовлетворительное
Признаков взрыва или пожара на борту упавшего в Черное море 25 декабря самолета Минобороны России не выявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в силовых структурах.
Также Минобороны сообщило об обнаружении еще трех фрагментов Ту-154. В частности, найдены двигатель самолета Ту-154, стойка шасси и элементы обшивки. А обнаруженный и поднятый на поверхность ранее черный ящик авиалайнера уже доставлен для исследования в Люберцы. Специалисты оценили состояние контейнера как удовлетворительное.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в России приостановлены полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин катастрофы, произошедшей с авиалайнером Минобороны в небе над Черным морем.
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