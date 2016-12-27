Путин с материковой части РФ запустил газ в Крым

Президент Владимир Путин запустил подачу газа в оккупированный Крым с материковой части Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля

«На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности», — добавил глава государства.

По словам Путина, поступление российского магистрального газа на полуостров позволит «создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе».

Также он отметил, что за 4 года здесь должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2,5 тысячи межпоселковых газопроводов, восемь газоперекачивающих станций.

Как сообщали «Комментарии», Газопровод Кубань – Крым протяженностью 400 км соединит материковую часть РФ с Крымским полуостровом. В полную эксплуатацию газопровод планируется ввести к сентябрю 2017 г. Его пропускная мощность составит 2,2 млрд куб. м газа с возможностью увеличения до 4,4 млрд куб. м.

Собственные потребности Крыма в газе оцениваются в 2 млрд куб. м. Газопровод также позволит обеспечить топливом электростанции в Симферополе и Севастополе, которые будут запущены в эксплуатацию к 2018 г.