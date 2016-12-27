Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Израиль временно ограничивает контакты со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН за поддержку антипоселенческой резолюции. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

Он отметил, что ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников, передают РИА Новости.

Напомним, резолюция осуждает поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и требует прекратить строительство. Тель-Авив отказался выполнять требования документа.

Развитие поселений на палестинских территориях принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.