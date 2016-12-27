Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН
27/12/2016 14:00
Израиль принял ответные действия против стран, поддержавших резолюцию
Израиль временно ограничивает контакты со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН за поддержку антипоселенческой резолюции. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.
Он отметил, что ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников, передают РИА Новости.
Напомним, резолюция осуждает поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и требует прекратить строительство. Тель-Авив отказался выполнять требования документа.
Развитие поселений на палестинских территориях принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.
Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.
Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
14:04
|
14:02
|
14:02
С оккупированного Донбасса передали Украине двух пленных женщин
|
14:00
Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0