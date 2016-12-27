В Турции начали судить участников путча
27/12/2016 15:03
Начался первый процесс над полицейскими - участниками путча
Перед судом предстали 29 полицейских, большинству из них грозит по три пожизненных заключения
Во вторник в Стамбуле начался первый судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции. Об этом пишет ТАСС.
Перед судом предстали 29 полицейских. 21 из них грозит три пожизненных заключения, остальным - от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.
Известно, что 25 из подсудимых были арестованы ранее за отказ подчиняться приказам, которыми пытались предотвратить попытку переворота. Также их обвиняют в попытках убедить коллег и других граждан Турции не сопротивляться перевороту.
Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции попыталась осуществить государственный переворот. Противостояний развернулись в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч граждан были ранены. .
В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), связанную с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Ранее "Комментарии» писали о том, что в Турции построят 175 новых тюрем.
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