В Турции начали судить участников путча

Перед судом предстали 29 полицейских, большинству из них грозит по три пожизненных заключения

Во вторник в Стамбуле начался первый судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции. Об этом пишет ТАСС.

Перед судом предстали 29 полицейских. 21 из них грозит три пожизненных заключения, остальным - от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

Известно, что 25 из подсудимых были арестованы ранее за отказ подчиняться приказам, которыми пытались предотвратить попытку переворота. Также их обвиняют в попытках убедить коллег и других граждан Турции не сопротивляться перевороту.

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции попыталась осуществить государственный переворот. Противостояний развернулись в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч граждан были ранены. .

В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), связанную с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Ранее "Комментарии» писали о том, что в Турции построят 175 новых тюрем.