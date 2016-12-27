Польша заблокировала решения ЕК о доступе «Газпрома» к OPAL

Польша заблокировала решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. Об этом заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк

Европейский суд «положительно рассмотрел» иск польской энергетической компании, которая через свою германскую «дочку» PST оспорила решение Еврокомиссии, исключившей 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Это решение давало «Газпрому» возможность нарастить объемы прокачки газа в Европу, передает «Польское радио».

Глава польской энергетической компании сообщил, что на период рассмотрения иска суд постановил заблокировать решение Еврокомиссии о расширении доступа.

Как сообщали «Комментарии», Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.