Польша заблокировала решения ЕК о доступе «Газпрома» к OPAL
27/12/2016 17:58
Суд ЕС приостановил доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL
Польша заблокировала решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. Об этом заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк
Европейский суд «положительно рассмотрел» иск польской энергетической компании, которая через свою германскую «дочку» PST оспорила решение Еврокомиссии, исключившей 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Это решение давало «Газпрому» возможность нарастить объемы прокачки газа в Европу, передает «Польское радио».
Глава польской энергетической компании сообщил, что на период рассмотрения иска суд постановил заблокировать решение Еврокомиссии о расширении доступа.
Как сообщали «Комментарии», Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Россия, газопровод
Последние новости
|
19:42
Раскрыты характеристики мощного мобильного процессора Huawei
|
19:38
|
19:30
Физлицам-предпринимателям подарили на Новый год новые налоги
|
19:16
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0