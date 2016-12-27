Корейские бортпроводники будут усмирять пассажиров шокерами

Также авиакомпания Korean Air укомплектует каждый рейс как минимум одним стюардом-мужчиной

Korean Air Lines Co. разрешила своим бортпроводникам свободно использовать тазеры для усмирения буйных пассажиров. Кроме того, южнокорейская авиакомпания намерена увеличить число сотрудников мужского пола в пассажирском салоне, сообщает Интерфакс со ссылкой на Korea Times.

Сотрудникам Korean Air и раньше выдавали электрошокеры, но те их не применяли против дебоширов, так как правила позволяли использовать подобные средства только в случае реальной угрозы жизни экипажа и пассажиров самолета, сообщает BBC.

Теперь эти правила существенно расширены. Персонал авиакомпании сможет применять электрошокеры в случае любых попыток агрессивных пассажиров применить силу. Также бортпроводников отправят на курсы, где научат обращаться с шокерами.

В настоящее время мужчины составляет менее 10% бортпроводников Korean Air. Компания намерена провести дополнительный конкурс и составлять смены таким образом, чтобы на каждом рейсе в пассажирском салоне находился как минимум один мужчина.

Такое решение компания приняла после инцидента 20 декабря на борту самолета, направлявшегося из Ханоя в Инчхон. Один из пассажиров начал нападать на других, после чего его скрутил летевший этим рейсом американский певец Ричард Маркс.

Пассажира после приземления передали правоохранительным органам. Но на этом история не закончилась. Макс написал у себя в соцсетях, что сотрудники Korean Air были слишком плохо экипированы и обучены для того, чтобы справиться без его помощи.

По данным корейских властей, количество правонарушений, фиксирующихся ежегодно в самолетах южнокорейских авиакомпаний, за последние пять лет выросло более чем втрое, а с 2012 года – более чем вдвое: со 191 в 2012 году до 460 в 2015 году.

Фото: www.globallookpress.com