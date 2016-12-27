Последними словами пилотов Ту-154 были: «Командир, падаем!»
27/12/2016 22:17
Анализ данных самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин трагедии
Появились первые данные с черного ящика рухнувшего российского самолета
Специалисты центра ВВС Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Минобороны РФ Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море у побережья Сочи.
Об этом Интерфаксу сообщил «осведомленный источник».
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», – сказал собеседник агентства.
Близкий к следствию источник рассказал, что найдена сохранившаяся пленка с переговорами экипажа Ту-154 и разговором внутри кабины.
«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!» – рассказал источник.
Как объяснил вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.
«Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать, – отметил он. – Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело».
Незадолго до этого другой источник сообщил, что самолет потерпел крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.
По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Почему закрылки сработали нештатно, пока не ясно.
Фото: © Дмитрий Петроченко/ТАСС
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