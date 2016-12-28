В Якутии ищут жестоко расправившихся с медведем водителей грузовиков

Опубликованное в сети видео расправы над медведем вызвало большой резонанс, теперь следователи устанавливают личности участников этого жуткого инцидента

Проверку сообщений о жестокой расправе над бурым медведем в Якутии начал Следственный комитет России. Напомним, в сети появилось видео того, как неизвестные давили животное тяжелыми грузовиками «Урал». Эти кадры вызвали огромный резонанс и теперь правоохранители разыскивают злоумышленников. Об этом пишет ВВС.

Следователи намерены установить личности издевавшихся над животным, обстоятельства и причины случившегося. Не исключено, что все это выльется в возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Из комментариев под видео следует, что в расправе принимали участие рабочие-вахтовики. В сообщении МВД России эта информация не подтверждается.

«В настоящий момент известно, что на видео запечатлены жители региона», - сказано в сообщении МВД.

Ранее «Комментарии» писали о том, что во время съемок передачи на российском Первом канале медведица напала на девушку.