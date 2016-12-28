На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

Закон принят в соответствии с последней волей самого команданте

Закон, вводящий запрет на увековечивание имени недавно ушедшего из жизни лидера Кубинской революции, ввела Кубинская национальная ассамблея. Сообщается, что решение было принято в соответствии с последней волей команданте. Об этом сообщает Reuters.

Теперь, согласно документу, запрещено присваивать имя Кастро учреждениям, площадям, паркам, улицам и другим общественным местам. Также под запретом наименования наград, почетных титулов или заслуг.

Имя Фиделя Кастро разрешено использовать только в названиях организаций, которые будут образованы для изучения и распространения его идеологии. Также действие запрета не распространяется на литературу, музыку, живопись и кино.

Нынешний президент Кубы и брат ушедшего в вечность лидера Рауль Кастро заявил, что лучший способ отдать дань уважения Фиделю, это следовать его путем.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Москве предложили поставить памятник Фиделю Кастро на улице его имени.