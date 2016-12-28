На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
28/12/2016 09:00
Именем Кастро нельзя называть общественные места и награды
Закон принят в соответствии с последней волей самого команданте
Закон, вводящий запрет на увековечивание имени недавно ушедшего из жизни лидера Кубинской революции, ввела Кубинская национальная ассамблея. Сообщается, что решение было принято в соответствии с последней волей команданте. Об этом сообщает Reuters.
Теперь, согласно документу, запрещено присваивать имя Кастро учреждениям, площадям, паркам, улицам и другим общественным местам. Также под запретом наименования наград, почетных титулов или заслуг.
Имя Фиделя Кастро разрешено использовать только в названиях организаций, которые будут образованы для изучения и распространения его идеологии. Также действие запрета не распространяется на литературу, музыку, живопись и кино.
Нынешний президент Кубы и брат ушедшего в вечность лидера Рауль Кастро заявил, что лучший способ отдать дань уважения Фиделю, это следовать его путем.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Москве предложили поставить памятник Фиделю Кастро на улице его имени.
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Теги: Фидель Кастро, запрет
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