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На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

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Именем Кастро нельзя называть общественные места и награды

Именем Кастро нельзя называть общественные места и награды

Закон принят в соответствии с последней волей самого команданте

Закон, вводящий запрет на увековечивание имени недавно ушедшего из жизни лидера Кубинской революции,  ввела Кубинская национальная ассамблея. Сообщается, что решение было принято в соответствии с последней волей команданте.  Об этом сообщает  Reuters.

Теперь, согласно  документу, запрещено присваивать имя Кастро  учреждениям, площадям, паркам, улицам и другим общественным  местам. Также под  запретом  наименования наград, почетных титулов или заслуг.

Имя Фиделя Кастро разрешено использовать только  в названиях организаций, которые будут образованы для  изучения и распространения его идеологии. Также действие запрета не распространяется на литературу, музыку, живопись и кино.

Нынешний президент Кубы и брат  ушедшего в вечность лидера  Рауль Кастро заявил, что лучший способ отдать дань уважения Фиделю, это следовать его путем. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Москве предложили поставить памятник Фиделю Кастро на улице его имени.

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Теги: Фидель Кастро, запрет

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