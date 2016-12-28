В Афганистане покушались на парламентария

В автомобиль депутата заложили взрывное устройство

В среду утром в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. По сообщению телеканала Tolo, взрывное устройство сработало в автомобиле афганского парламентария Фаруки Бехишти. Парламентарий получил ранение. А вот его телохранитель погиб. Сведений о других постраддавших пока нет.

Ранее "Комментарии" писали о ом, что полиция задержала организаторов двух заказных убийств в Харьковской и Винницкой областях.