В Москве взорвали платежный терминал и унесли кассеты с деньгами
28/12/2016 10:00
Платежный терминал взорвали с помощью газа
Неизвестный рано утром устроил взрыв в отделении банка, расположенном в жилом доме
На северо-западе Москвы в отделении банка неизвестный взорвал платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщает ТАСС.
«Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе около 04:00. Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», - подтвердили информацию в правоохранительных органах и добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в Киеве необычным способом огрбили банк.
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Теги: платежный терминал, взрыв
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В Москве взорвали платежный терминал и унесли кассеты с деньгами
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