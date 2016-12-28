В Москве взорвали платежный терминал и унесли кассеты с деньгами

Неизвестный рано утром устроил взрыв в отделении банка, расположенном в жилом доме

На северо-западе Москвы в отделении банка неизвестный взорвал платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщает ТАСС.

«Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе около 04:00. Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», - подтвердили информацию в правоохранительных органах и добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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