Президент Филиппин пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
28/12/2016 13:13
На Филиппинах кардинально борются с коррупцией
Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал очередное сенсационное заявление, пообещав сурово расправляться с коррумпированными чиновниками, сбрасывая их с вертолета. Параллельно он признался, что уже делал это раньше.
«Если вы коррумпированы, то я посажу вас на вертолет и сброшу на пути к Маниле», - сказал он по время публичного выступления в провинции Южный Камаринес. «Я делал это раньше, почему бы мне не сделать это снова?» – сказал он, пишет Philippine Star.
Он рассказал случай, когда вытолкал из вертолета человека, подозреваемого в похищении гражданина Китая. Похитители потребовали от родственников заложника выкуп, но когда те заплатили, пленника все равно жестоко убили. По словам Дутерте, инцидент произошел в его бытность мэром города Давао.
Как сообщали «Комментарии», ранее он признался, что, занимая пост градоначальника, лично убивал подозреваемых в совершении преступлений. Таким образом, по его словам, он показывал полиции, как надо бороться с преступниками.
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Теги: Филиппины, коррупционеры
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