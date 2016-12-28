В Беларуси тракторы станцевали танго возле новогодней елки (фото/видео)

В канун приближающихся новогодних праздников руководство Минского тракторного завода провело необычное шоу с танцующими тракторами.

Шесть малогабаритных тракторов, украшенные праздничной иллюминацией организовали хоровод вокруг большой новогодней елки.

Далее трактористы показали высочайший класс управления машинами - начиная от скоростных встречных разъедов, заканчивания фигурами высшего пилотажа.

Под музыку известных композиторов машины также исполнили вальс и танго - тракторы, разбившись по парам, кружились, разъезжались и стремительно съезжались.