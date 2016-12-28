Израиль прекратил строительство поселений на палестинской территории

Муниципальный комитет по планированию и строительству Иерусалима отменил голосование по вопросу возведения дополнительных 500 домов в восточной части города, которая исходя из принятой в Совете безопасности ООН является палестинской территорией.

Отмечается, что вопрос перенесен был из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке, в частности вариантам решения израильско-палестинского конфликта.

Напомним, резолюция осуждает поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и требует прекратить строительство. Тель-Авив отказался выполнять требования документа.

Развитие поселений на палестинских территориях принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.

Позже стало известно о том, что Израиль временно ограничивает контакты со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН за поддержку антипоселенческой резолюции.