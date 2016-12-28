Израиль прекратил строительство поселений на палестинской территории
28/12/2016 16:30
Израиль приостановил строительство поселений согласно резолюции ООН Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/izrail-priostanovil-stroitelstvo-poseleniy-na-palestinskoy-territorii-234595_.html
Муниципальный комитет по планированию и строительству Иерусалима отменил голосование по вопросу возведения дополнительных 500 домов в восточной части города, которая исходя из принятой в Совете безопасности ООН является палестинской территорией.
Отмечается, что вопрос перенесен был из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке, в частности вариантам решения израильско-палестинского конфликта.
Напомним, резолюция осуждает поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и требует прекратить строительство. Тель-Авив отказался выполнять требования документа.
Развитие поселений на палестинских территориях принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, в которой содержалось требование, чтобы Израиль немедленно прекратил всю поселенческую деятельность на палестинских землях.
Как сообщали «Комментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.
Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.
Позже стало известно о том, что Израиль временно ограничивает контакты со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН за поддержку антипоселенческой резолюции.
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Источник: «Reuters»,
Теги: Израиль, резолюция ООН
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