Лукашенко не поехал на саммит ЕАЭС из-за угрозы госпереворота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поездки на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за боязни переворота в Минске. Об сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

«Немногие люди обратили внимание на слова Лукашенко. Он сказал, что не поедет в Санкт-Петербург, потому как надо обеспечить безопасность на рождественские праздники и Новый год в Минске, и провел совещание с руководителями силовых структур. Может быть, он знал, что во время его поездки могли произойти какие-то события, переворот», - отметил Бондаренко.

По его словам, о боязни Лукашенко также свидетельствуют также кадровые перестановки в высших эшелонах власти. «Отправлены в отставку глава президентской администрации и его первый заместитель, заменены заместители глав Генштаба и МВД. А вчера Лукашенко отстранил одного из самых проверенных своих людей — экс-министра обороны и начальника Пограничного комитета Леонида Мальцева», — подчеркнул оппозиционер.

Как сообщали «Комментарии», саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге состоялся 26 декабря и Лукашенко отказался приехать на него.